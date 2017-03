Corinthians vence Luverdense e fica perto da classificação na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com boa troca de passes e muita movimentação dos jogadores do meio de campo, principalmente no primeiro tempo, o Corinthians não encontrou dificuldades para vencer o Luverdense por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o time dirigido por Fábio Carille deu um grande passo para conseguir a classificação para a quarta fase do torneio. A equipe pode perder por até um gol de diferença a partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira (16), às 19h30, no Itaquerão. A quarta fase da Copa do Brasil reunirá dez times, que terão os rivais definidos por sorteio ainda sem data definida. Será a última fase antes da inclusão das equipes que disputam a Libertadores (Atlético-MG, Atlético-PR, Botafogo, Chapecoense, Palmeiras, Flamengo, Santos, Grêmio), do Atlético-GO, campeão da Série B do Brasileiro-2016, Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste, e Paysandu, vencedor da Copa Verde. No duelo desta quinta-feira, Carille repetiu pela primeira vez na temporada a mesma formação em dois jogos consecutivos. E a maior qualidade técnica do Corinthians fez a diferença desde o início da partida. Com marcação no campo ofensivo, troca de passes com rapidez, movimentação e avanços constantes do lateral, a equipe construiu o placar na etapa inicial. Aos 20 minutos, Arana enfiou para Romero e recebeu na frente. O lateral cruzou forte no chão e Rodriguinho apareceu dentro da pequena área para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, após jogada pela direita, a bola sobrou para Fagner, que cruzou. A defesa afastou mal, Gabriel dominou e bateu de primeira e acertou o canto. A princípio, o assistente marcou impedimento poque Jô se abaixou no lance para não ser atingido pela bola, mas logo depois voltou atrás e confirmou o gol. No restante da etapa inicial, o time ditou o ritmo e foi pouco exigido no sistema defensivo. Gabriel e Maycon atuaram na primeira de linha de volantes LUVERDENSE Diogo Silva; Aderlan, Dalton, Neguete e Paulinho; Ricardo; Marcos Aurélio, Diogo Sodré (Rodrigo Fumaça), Rafael Silva e Erik (Café); Raphael Macena (Kazu) T.: Odil Soares CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel; Jadson (Marlone), Rodriguinho, Maycon e Romero (Léo Jabá); Jô (Kazim) T.: Fábio Carille Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ) Gols: Rodriguinho, aos 20 min do 1º tempo; e Gabriel, aos 24 min do 1º tempo Cartões amarelos: Marcos Aurélio (L), Paulinho (L), Balbuena (C)