Justiça aprova impeachment e presidente da Coreia do Sul é deposta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul aprovou nesta sexta-feira (10) a deposição da presidente Park Geun-hye. A decisão é tomada seis meses após escândalo de corrupção e tráfico de influência que a levou cair em desgraça. A mandatária sofreu impeachment sob a acusação de subornar conglomerados como Samsung, Hyundai e LG, a doarem a fundações de sua melhor amiga, Choi Soon-sil, em troca de favores do governo. Park Geun-hye é a primeira presidente a ser deposta em um impeachment desde a divisão da Península Coreana, em 1948. O único a passar por um processo similar foi Roh Moo-hyun, absolvido pelo Tribunal Constitucional. Com a deposição, a agora ex-presidente deverá terminar seus 40 anos de carreira política, iniciada sob a ditadura de seu pai, Park Chung-hee. Ela tornou-se primeira-dama após sua mãe, Yuk Young-soo, ser assassinada em um atentado contra o então mandatário em 1974. Cinco anos depois, ela perderia o pai, assassinado pelo próprio chefe de inteligência. Park Chung-hee é considerado o responsável pelas bases do desenvolvimento social e econômico sul-coreano.