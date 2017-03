Protestos após cassação da presidente deixam 2 mortos na Coreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos duas pessoas morreram nesta sexta-feira (10) durante manifestações em Seul, capital da Coreia do Sul, em protesto pela cassação da presidente do país, Park Geun-hye, 65, segundo informou a polícia local. Os dois mortos são idosos, encontrados inconscientes nos arredores da sede do Tribunal Constitucional sul-coreano. Após a aprovação da deposição de Park Geun-hye, manifestantes partidários da agora ex-presidente entraram em confronto com a polícia em frente ao tribunal. De acordo com agências de notícias, há ao menos 30 feridos, entre manifestantes e policiais.