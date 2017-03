Em noite violenta, sete suspeitos são mortos por policiais na Grande SP

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos sete suspeitos de roubo foram mortos por policiais civis e militares na Grande São Paulo, entre a noite de quinta (9) e madrugada desta sexta-feira (10). Em todos os casos, os policiais disseram que as mortes ocorreram em confrontos. Um suspeito de tentar roubar um casal em uma moto foi morto por policiais militares na avenida João Batista Conti, na região de Itaquera, zona leste de São Paulo, por volta das 3h30. Ele morreu no local. Outros suspeitos de roubo foram mortos por policiais militares na pista expressa da marginal Tietê, na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, por volta das 23h30 desta quinta. Um homem foi preso. A polícia disse que a perseguição aos suspeitos em um carro roubado começou na zona sul de São Paulo e durou cerca de dez minutos. Segundo a PM, cinco carros da corporação participaram da perseguição que terminou em acidente na via próximo à ponte Júlio de Mesquita. A marginal Tietê ficou interditada por mais de quatro horas. A PM disse que, após bater em dois carros, os homens desembarcaram do veículo e trocaram tiros com os militares. Na troca de tiros, três suspeitos foram baleados. Nenhum policial ficou ferido. Os bombeiros foram acionados para socorrer os feridos, mas quando a unidade de resgate chegou ao local foi constatada a morte dos três baleados. Segundo a PM, foram apreendidas três armas com os suspeitos. Mais cedo, três suspeitos de roubo foram mortos por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), na região central Mogi das Cruzes (Grande São Paulo). Segundo a Polícia Civil, os baleados trocaram tiros com os policiais após roubarem um posto de combustível na rua Doutor Deodato Wertheimer, por volta das 21h desta quinta-feira (9). Três morreram e um ferido foi levado a um hospital da região. Por volta das 4h30 desta sexta (10), ele passava por cirurgia, segundo a Polícia Civil.