Presas se rebelam e fazem reféns na Penitenciária de Piraquara

A situação é tensa desde a noite de quinta (9) no Presídio Central Estadual Feminina de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), sete pessoas são mantidas reféns, sendo uma agente penitenciária e seis presas. A equipe de negociação trabalhada desde a noite de ontem, quando a rebelião começou e a agente foi feita refém com um pedaço de caco de vidro.

De acordo com informações do Bope, a presa abriu toda a galeria C, que reúne 120 presas e a confusão começou.

Estão no local tentando resolver a situação o pessoal da chefia do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba estão no local.