Mais de 25 mil pessoas já sacaram o dinheiro do FGTS, afirma Caixa

TÁSSIA KASTNER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma fila de cerca de 50 trabalhadores se formou em uma agência da Caixa na avenida Paulista, para o primeiro dia de saque das contas inativas do FGTS. A Caixa espera que mais de 4 milhões de pessoas nascidas em janeiro e fevereiro retirem o benefício. Até às 8h da manhã, 25 mil pessoas já haviam sacado o dinheiro nos caixas eletrônicos com o cartão do cidadão, segundo a Caixa. Mas o começo do saque não foi sem problemas.

A Caixa está exigindo que trabalhadores que se dirigem às agências para atendimento presencial apresentem a carteira de trabalho, mesmo aqueles com menos de R$ 10 mil para sacar. Daniel Barbosa, 35 anos, diz ter pouco mais de R$ 1.000 para retirar. Ao chegar ao caixa eletrônico, o valor disponível era de apenas R$ 2.

Ao solicitar atendimento presencial, foi informado que só poderia ser atendido se tivesse com a carteira de trabalho, mesmo com o sistema de atendimento da Caixa mostrando que ele tinha direito ao valor esperado.

A Caixa diz que pode haver divergência de cadastro e por isso a obrigatoriedade de apresentar a carteira. Stephanie Santana, 25, aguardava na fila para atendimento dentro das agências. Ela tinha cerca de R$ 400 para retirar, mas, sem cartão do cidadão, precisava do atendimento presencial. "Descobri por acaso, no jornal.

Pedi demissão quando era mais nova e nem sabia que tinha direito", afirma. "Todo mundo quer dinheiro, ainda mais assim, quase de graça", diz sobre ter chegado cedo à agência. O destino dos recursos deve ser a poupança ou alguma tatuagem, diz.