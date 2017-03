Baile do Repique reúne seis blocos de rua neste sábado no centro de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem não conseguiu aproveitar a folia em São Paulo ou já está com saudades do Carnaval de rua ainda terá mais uma chance nesta sábado (11). O baile do Repique reunirá os blocos Esfarrapados, Bloco 77 - Os Originais do Punk, Pagu, Nóis Trupica Mais Não Cai, Bloco Fuzuê SP e Ritaleena. "A cara do Carnaval de São Paulo é justamente o fato de que ele não tem uma cara só. A gente tem desde os blocos mais tradicionais, de marchinhas e samba, até releituras e coisas bem menos ortodoxas, coisas que têm realmente a cara da cidade", explica o curador do baile, Thiago França. Com entrada gratuita, o evento começa ao meio-dia na praça do Patriarca, na região central da capital paulista. Além dos tradicionais blocos, o baile terá ainda DJs para fazer a abertura e o encerramento da festa carnavalesca. Confira abaixo a programação: 12h - DJ 14h - Esfarrapados - É o bloco mais antigo em atividade de São Paulo, fundado em 1947 por um grupo de moradores do Bixiga, que decidiu montar um bloco para divertir as pessoas. O bloco tem este nome porque a ideia era que as pessoas saíssem às ruas com fantasias improvisadas, cujo principal destaque seria a criatividade. Atualmente atrai milhares de pessoas, de todas as idades, cantando marchinhas carnavalescas. 15h - Bloco 77 - Os Originais do Punk - Desde 2014, o bloco percorre as ruas da Vila Madalena tocando os clássicos do punk rock nacional em ritmo de marchinha. O bloco foi criado pelos amigos Emerson Barreto, Anderson Boscari e Felipe Gasnier como opção para as pessoas que não são muito ligadas ao samba. 16h - Pagu - O bloco, que estreou este ano no Carnaval paulistano, exalta a igualdade entre gêneros e liberdade individual da mulher com sua bateria formada apenas por mulheres. 17h - Nóis Trupica Mais Não Cai - Desde 2010, o Trupica arrasta um cortejo de foliões amantes do Carnaval de rua ao som das marchinhas com composições autorais e também embalado pelas clássicas canções de São Luiz do Paraitinga. 18h - Ritaleena - Criado pela musicista Alessa Camarinha e pela figurinista Yumi Sakate, o bloco já é uma das principais atrações do Carnaval de rua. O bloco cheio de bossa e cores surgiu da vontade de homenagear a cidade de São Paulo e a cantora Rita Lee. 19h - Bloco Fuzuê SP - Fundada em 1976, a Associação Bloco Fuzuê SP é uma entidade carnavalesca de raiz, que promove um fuzuê de alegria, descontração e profissionalismo. O bloco veio de uma das alas mais tradicionais da escola de samba Vai-Vai, na qual permaneceu durante 30 anos. 20h - DJ