Inflação em fevereiro foi de 0,33%, a menor para o mês desde 2000

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A inflação oficial do país em fevereiro foi de 0,33%, a mais baixa desde o ano 2000, segundo dados divulgados nesta sexta (10) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A variação é menor do que a registrada em janeiro (0,38%) e em fevereiro de 2016 (0,90%). No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 4,76%, bem abaixo dos 10,36% registrados nos 12 meses encerrados em fevereiro do ano passado. A queda da inflação vem levando o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros no país, com o objetivo de melhorar as condições para a atração de investimentos. Na última reunião, em fevereiro, o Copom (Comitê de Política Monetária) cortou a taxa Selic para 12,25% ao ano. Em fevereiro, o IPCA foi bastante impactado pelo grupo Alimentação e Bebidas, que registrou queda de 0,45%, a maior redução para fevereiro desde o início do Plano Real. Por outro lado, a inflação do grupo Educação disparou, com alta de 5,04%, refletindo os reajustes praticados no início do ano letivo, de acordo com o IBGE.