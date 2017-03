Homem morre na hora em colisão frontal em Campo do Tenente

(foto: PRF/Divulgação)

Ontem (9), por volta de 16 horas, na BR-116, quilômetro 195, em Campo do Tenente (PR), a PRF registrou uma colisão frontal entre carro e caminhão. O trecho é de reta, pista simples, com céu claro.

O motorista do Celta, com 31 anos de idade, morreu no local. O caminhoneiro, de 29 anos, teve lesões leves. O caminhoneiro, que transitava sentido Mafra (SC), tentou fazer uma manobra de ultrapassagem a 200 metros do fim da faixa adicional. Ao perceber que não conseguiria concluir a manobra, tentou frear o caminhão, mas perdeu o controle e invadiu a faixa contrária.

A colisão aconteceu na área de acostamento da faixa sentido Curitiba (PR). Acidente atendido pela equipe da Unidade Operacional de Mafra (SC) da PRF.