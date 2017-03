Relespública toca para elas neste sábado

(foto: Divulgação)

A Relespública preparou um repertório especial para as mulheres na semana que foi marcada por atos e manifestações no mundo todo em busca dos seus direitos e até a meia noite elas não pagam entrada. O show acontece neste sábado (11), a partir das 22hs com abertura da banda FREEFALL, no palco do John Bull Pub.

Pennywise confirma show em Curitiba. Saiba quando

A banda faz uma homenagem especial durante a semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher e promete show memorável para as fãs

Serviço

Local: John Bull Pub

Data: 11 de Março

Hora: 22h

Ingressos: Mulher não paga até meia noite / Homens: R$15,00

Endereço: Rua Mateus Leme, 2204 – Centro Cívico

Telefone: (41) 3252 0706

Pagamento: Dinheiro, Cartão de Débito e Crédito