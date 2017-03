Vem aí o 4º Circuito de Sanduíches de Curitiba

(foto: Gean Cavalheiro)

Começa dia 14 de março a 4ª edição do Circuito de Sanduíches de Curitiba. O evento é promovido pelo portal Curitiba Honesta, do empresário Sérgio Medeiros. Até dia 2 de abril, os 43 bares participantes estarão servindo suas sugestões por R$ 16,90.

Muitas receitas são pensadas especialmente para o evento, tudo super caprichado. Algumas opções interessantes estão na Casa de Ferreiro, com sanduíche de escalopes de mignon, queijo muçarela, rodela de abacaxi no pão francês e o Cartolas, com hambúrguer de maminha com bacon, cheddar, molho sour cream, tomate no pão italiano. Acompanha mini pastel de chilli.

