IAP fiscaliza extração de minerais na Grande Curitiba

(foto: Divulgação)

Fiscais do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Campo Largo realizaram operação conjunta na última quarta-feira (8) para combater a exploração ilegal de minério. A ação no município de Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, atendeu solicitação do Ministério Público Federal (MPF) e resultou em quatro autos de infração ambiental que somam multas de R$ 10 mil.

As multas aplicadas pelos fiscais do Escritório Regional do IAP em Curitiba são pela falta de licenciamento ambiental e de registro junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), órgão federal responsável pela autorização de exploração mineraria em solo brasileiro. Além das multas, os responsáveis deverão prestar esclarecimentos junto ao IAP e as ações serão oficializadas ao MPF.