Sete pessoas são presas por venderem placas de veículos adulterados

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Sete pessoas foram presas pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) de Curitiba, na tarde da última quarta-feira (8), durante uma operação policial que visa investigar uma associação criminosa envolvida na comercialização placas de veículos adulterados. A ação aconteceu nos bairros, Cristo Rei, Alto da XV e Cajuru. Na ação, 28 placas adulteradas foram apreendidas e um veículo roubado foi recuperado.



Após dois meses de investigações, a equipe policial da especializada constatou que três funcionários de uma empresa de produção de placas veiculares, situada no bairro Cristo Rei, estavam desviando placas da empresa para receptadores de veículos.



“Esses funcionários forneciam aos receptadores placas veiculares de carros que não possuíam alerta de furto ou roubo. As placas correspondiam a mesma cor e modelo do veículo”, explica o delegado-titular da DFRV, Wagner Holtz.



Os três funcionários foram identificados e presos. No estabelecimento, com eles a polícia apreendeu dentro de suas mochilas, 28 placas de veículos adulterados prontos para ser comercializados. O trio foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado consumado.



Na sequência das investigações, a Polícia Civil localizou outros dois homens suspeitos de receptar as placas. Um deles foi flagrado em um posto de gasolina no momento em que adquiria as placas adulteradas. De acordo com o delegado, os dois suspeitos adquiriam as placas de um dos funcionários da loja. Ambos responderão pelo crime de tentativa de receptação.



A equipe da DFRV continuou as diligências seguindo até o bairro Cajuru, onde prenderam em flagrante um casal de namorados. Os dois estavam indo buscar as placas adulteradas com um Ford/Fiesta preto roubado. “Nós temos a informação de que a namorada adquiria as placas de outro funcionário”, conta o delegado. Ela responderá por tentativa de receptação, o namorado pelo crime de roubo. Todos foram encaminhados para a DFRV e aguardam à disposição do Poder Judiciário.



CUMPRIMENTO DE MANDADO – Em outra ação distinta realizada na quinta-feira (9), policiais civis da especializada cumpriram dois mandados de prisão contra um homem de 39 anos, pelo crime de roubo e por fugir do Sistema Penitenciário em 2013. Os mandados expedidos pela Justiça , indicam que o homem está relacionado com assaltos a bancos e joalherias no estado.



O suspeito foi preso no bairro Sítio Cercado, no momento que os policiais da DFRV estavam realizando diligências em outra situação. Ao ser abordado, o homem disse ser outra pessoa, apresentando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. Verificando o sistema policial, foi constatado que o documento era falso.



O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. Ele aguarda preso à disposição da Justiça.