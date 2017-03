Lotéricas de São Paulo lotam em primeiro dia de saque de FGTS

PAULO SALDAÑA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o início da manhãs as filas de atendimento na lotérica dentro do Terminal Jabaquara, zona sul da capital paulista, não diminuem. A demora nos quatro guichês é de até uma hora, segundo os atendentes. Movimento atípico por causa do saque do FGTS. O assistente administrativo Luciani Costa, 41, buscou a lotérica pra fugir das filas das agências da Caixa. Não adiantou muito. Foram 35 minutos de fila pra descobrir que os R$ 1,2 mil que aparecem em seu extrato de contas inativas não estão disponíveis para o saque. "Não aparece nenhum valor aqui e não me deram nenhuma orientação", diz ele. "Vou correr na Caixa agora para ver se consigo resolver". Na manhã desta sexta (10), trabalhadores têm enfrentado problemas para sacar o FGTS, como problemas no cadastro e a ausência de documentos para tirar o dinheiro. Na lotérica na rua Jequitibas, no Jardim Oriental, perto da estação Jabaquara, a procura pelo saque do FGTS foi grande pela manhã, com filas até a calçada. Por volta das 11h30, entretanto, já não havia mais filas. São permitidos saques em lotéricas de créditos até R$ 3 mil. Mesmo movimentadas, as lotéricas ainda eram melhor opção do que a agência da Caixa da Rua Fajalla Koraicho, também próximo à estação. A fila dobrava a esquina ao longo de toda manhã. O técnico de enfermagem Macsuel Melo, 35, levou mais de três horas para pegar uma senha e entrar na agência. Às 12h, ainda não tinha sido atendido. "Tem 26 pessoas na minha frente", diz ele, que pretende poupar o valor que tem pra receber.