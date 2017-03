Mancha Alviverde anuncia que diretoria inteira vai renunciar ao cargo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Mancha Alviverde divulgou um novo comunicado oficial nesta sexta-feira (10) informando que toda a atual diretoria se comprometeu a renunciar ao cargo e que este é o único caminho para que a torcida retome as suas atividades após a morte de Moacir Bianchi, um de seus fundadores, na semana passada. "Informamos que a atual diretoria da Mancha Alviverde se comprometeu a assinar a renúncia de seus cargos. Diante de tudo que está acontecendo, é evidente que não há outro caminho para o ressurgimento da entidade. Esperamos que cumpram sua palavra de homem e de fato renunciem!", diz o comunicado. "Em breve, iremos comunicar o reinício e o seguimento das atividades da nossa torcida, através da nota oficial no site e nas rede sociais. Estamos trabalhando com cautela para que os erros não sejam repetidos, e que voltemos a ser a Mancha de todos, uma torcida forte, presente nos estádios, com representatividade e respeito ao associado", prossegue a nota oficial. A Mancha informou também que neste sábado haverá uma "Passeata da Dignidade" em homenagem a Bianchi, que terá início às 12h e terminará em frente ao Allianz Parque, onde às 16h acontece a partida entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista.