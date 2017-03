Benito Di Paula retorna a Curitiba no dia 18 de março

(foto: Divulgação)

Um dos shows mais aplaudidos e aclamados, sucesso de público e crítica, o cantor e compositor Benito di Paula volta a Curitiba no dia 18 de março, sábado no Teatro Guaíra, a partir das 21h.

Benito Di Paula nasceu em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Filho de uma família de treze irmãos herdou de seu pai a influência musical que colaborou em sua escalada até o sucesso. Jovem ainda integrou um conjunto como “crooner”, onde se apresentava em bailes estudantis de fins de semana em Nova Friburgo. Desta forma, Benito era obrigado a cantar todos os gêneros musicais, desde o samba até o rock’n roll. Em plena forma, nos seus mais de 71 anos de idade e mais de 40 de carreira, Benito demonstra total domínio sobre o palco cantando e tocando piano junto à sua maravilhosa voz.

Acompanhado de uma banda super afiada: Ney Veloso, seu irmão, guitarra e cavaquinho; Kauan Veloso, no cavaquinho; Edu, no contrabaixo; Paulo Cesar, na bateria; Arrepiado, Dino e Luiz Carlos na percussão. O show ainda promete algumas surpresas, dentre elas a participação de seu filho, Rodrigo Veloso, tocando e cantando como o pai. Show realizado pela Multi Eventos Promoções.

Em sua trajetória artística foram gravados 35 álbuns com mais de 45 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, além de levar a música brasileira para países como México, Japão, Estados Unidos, Argentina e em Cannes, na França.

Conhecido pela mistura de samba latinizado, Benito sobe aos palcos e não pode deixar de cantar os clássicos que o consagrou ídolo da década de 1970 como “Charlie Brown”, “Mulher Brasileira” e “Retalhe de Cetim”.

As músicas compostas por Benito ganharam voz por diversos intérpretes e entre eles Roberto Carlos com a canção “Quero ver você de Perto”, em 1975. Ele compôs diversas trilhas para telenovelas como “Nino – O Italianinho” e “Simplesmente Maria” ambas em 1970. Em 1985, a música “Amigo do Sol, Amigo da Lua” foi trilha sonora do personagem Fábio interpretado pelo ator Nuno Leal Maia na novela “A Gata Comeu”. A música “Mulher Brasileira” ganhou destaque na novela “O Clone” (2002) nas rodas de samba realizadas no bar da Dona Jura, personagem interpretada por Solange Couto.

INFORMAÇÕES DO EVENTO

Benito Di Paula

Data: sábado, dia 18 de março de 2017

Local: Teatro Guaíra, Curitiba - PR

Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba - PR, 80020-310, Brasil

Capacidade: 2300

Acesso para deficientes, ar condicionado.

Site: www.multieventospromocoes.com.br