Cinco jogadores do Coritiba ficam fora do jogo de sábado

Juninho (à esquerda): zagueiro está recuperado e foi relacionado para a partida de sábado (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba divulgou nessa sexta-feira (dia 10) a lista de 20 jogadores chamados para o jogo com o J.Malucelli, neste sábado (dia 11) às 16 horas, no Couto Pereira. Cinco ficaram fora da relação: o volante João Paulo, os meias Galdezani e Ruy, o zagueiro Walisson Maia e o atacante Filigrana.

Galdezani e João Paulo se recuperam de lesões. Walisson Maia sofreu uma entorse no joelho. Segundo informações do site oficial do Coxa, Filigrana sentiu dores musculares e Ruy será poupado.

Quem volta a aparecer na lista é o volante Alan Santos, recuperado de lesão muscular. Outro recuperado e novamente disponível ao time é o zagueiro Juninho, que havia sofrido uma pancada no pé.

OS 20 CONVOCADOS

Para enfrentar o J.Malucelli

Goleiros: William Menezes e Wilson

Laterais: Carlinhos, Dodô, Rodrigo Ramos, William Matheus

Zagueiros: Juninho, Márcio, Werley

Volantes: Alan Santos, Edinho, Jonas

Meias: Anderson, Thiago Lopes, Tiago Real

Atacantes: Henrique Almeida, Iago, Kleber, Neto Berola e Rildo

O técnico Pachequinho não divulgou a escalação, mas deu entender que pretende repetir o time. A última alteração seria a saída de Walisson Maia, lesionado, para a entrada de Juninho. Caso Juninho não esteja totalmente recuperado, outra opção é Geovane.

A provável escalação é Wilson; Rodrigo Ramos, Werley, Juninho (Geovane) e Carlinhos; Jonas, Anderson e Thiago Lopes; Rildo, Henrique Almeida e Kleber.