Colombo, Curitiba e Foz recebem torneios de tênis

(foto: Divulgação/FPTenis)

Além da 1ª etapa do Circuito Osmoze, fim de semana do tênis terá etapas dos torneios FPT de Classes e Infantojuvenil

Três torneios de tênis agitam as cidades de Curitiba, Colombo e Foz do Iguaçu neste final de semana. As disputas vão até domingo (12/03) e os jogos começam pela manhã, estendendo-se até o fim da tarde.

Em Colombo, o Santa Mônica Clube de Campo recebe a 1ª etapa do Circuito Osmoze, um dos principais torneios de Classes do Paraná. Com grau de pontuação FPT 1000 e R$ 8 mil em premiação, o torneio conta com mais de 350 tenistas inscritos para jogar nas 18 quadras de saibro do clube.

Em Foz do Iguaçu, a Academia NG2B recebe mais uma etapa do FPT Class Series 250, com 90 tenistas inscritos em 14 categorias masculinas e femininas. Durante o torneio serão utilizadas, também, as quadras do Centro Internacional de Tênis de Foz (Citi).

Na capital, a DM Tênis, no bairro de Santa Felicidade, sedia etapa do FPT 500 Infantojuvenil em 8 categorias. No total, 35 tenistas entre 8 e 14 anos vão participar da competição.

SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO

R BR 116 KM 06

COLOMBO - PR

41- 3675-4282

ACADEMIA NG2B TÊNIS

RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 3538

FOZ DO IGUACU - PR

45 3025-2369

CITI CENTRO INTERNACIONAL DE TENIS

Cabo Efigênio Aparecida Viana, 2200

FOZ DO IGUACU - PR

(45) 35263472

ACADEMIA DMTÊNIS

R LUDOVICO LUCCA, 140

CURITIBA - PR

41 3272-9538