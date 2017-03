Feira de Carreiras oferece oportunidades de estágio e trabalho a estudantes

Neste mês de março, a UFPR sediará o evento Trajetória, uma feira de carreiras onde alunos de todos os cursos de graduação podem conhecer oportunidades de estágio e inserção no mercado de trabalho. O evento é organizado pelas 23 empresas que compõem o Núcleo de Empresas Juniores da UFPR (NEJ).



O Trajetória já está em sua 8ª Edição e tem como objetivo aproximar o mercado de trabalho do ambiente acadêmico. “Nós acreditamos que esta inserção no mercado de trabalho seja uma ótima maneira de fomentar a aprendizagem na prática e promover uma experiência educacional completa”, relata a estudante Carolina de Souza D’Errico, integrante da ECOS, Empresa Junior de Biologia, e coordenadora de comunicação do evento.



Durante o Trajetória, ocorrerão palestras com empresas, fundações e empreendedores. Cerca de 40 instituições, como Ambev, Pratti Donaduzzi, P&G e Hospital Pequeno Príncipe trarão estandes para tirar dúvidas dos estudantes. “O Trajetória serve também para apresentar diferentes carreiras possíveis e empresas que os alunos muitas vezes não conhecem. É uma forma de abrir horizontes e diminuir a ansiedade em pensar no que fazer depois da faculdade”, explica Carolina.



Além de todas essas atrações, os visitantes da feira poderão cadastrar seus currículos em um banco de dados ao qual todas as empresas participantes têm acesso. Esse registro poderá ser utilizado como forma de recrutamento para futuras oportunidades.



O Trajetória 2017 será realizado no Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) da UFPR, nos dias 23 e 24 de março, das 9h até as 22h, para alunos de todas as universidades. Não será necessário realizar inscrição prévia e a entrada será gratuita.



Trajetória



Data: 23 e 24 de março



Horário: 9:00 às 21:00



Local: Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR (SEPT)



Endereço: Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde 1225, Jd. das Américas – Curitiba PR



Mais informações: www.trajetoriaufpr.com