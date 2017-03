Curitibano recebe ADC pelas quartas-de-final da Superliga B

Clube Curitibano comemora ponto na Superliga B (foto: Divulgação/Cintya Hein)

O BRH-Sulflex/Clube Curitibano enfrenta o ADC Bradesco no próximo domingo, dia 12.03, às 17h, em busca de uma vaga nas semifinais da Superliga B. Durante a fase de classificação as equipes fizeram um jogo bem disputado, com vitória para a equipe de Osasco em sets diretos, parciais de 25-23; 25-19 e 25-23. Agora, os times se enfrentam em uma série melhor de três partidas por um lugar na próxima fase da competição.

No último final de semana o BRH-Sulflex/Clube Curitibano recebeu o líder da competição, Hinode Barueri, em partida com casa cheia no ginásio do clube. Apesar da derrota por 3 sets a 1 a equipe mostrou evolução tática e foi apenas a segunda em todo o torneio a vencer um set do time paulista. “O campeonato está igual para todo mundo e se nós ganharmos dois jogos do ADC Bradesco estaremos na semifinal. Agora é a hora de encaixar o jogo, finalizar os pontos. Eu acredito muito no nosso trabalho e no potencial do meu time”, declarou o técnico Jorge Edson.

A levantadora titular Mariana, que deixou a partida contra o Hinode Barueri durante o quarto set, com uma lesão no addômen, projeta uma partida muito equilibrada no domingo. “A gente já conhece o time delas, são experientes, muito fortes e entrosadas, mas estamos crescendo como time. Nosso conjunto é bom e os treinamentos e, principalmente, o último jogo são a prova disso. Podemos vencer em casa e fazer uma série muito equilibrada”.

Destaque do jogo contra o Hinode Barueri, a ponteira Ariane avalia como positiva a sequência de adversários difíceis que o BRH-Sulflex/Clube Curitibano enfrentou ao longo das últimas semanas. “Nossa equipe fez um grande jogo contra as líderes, tirando um set delas. E faltou um pouco de cabeça para a gente também fechar o segundo set, quando vencíamos por 16-11 e depois 24-22. Mas, estamos diminuindo a quantidade de erros e essa é a hora certo para isso”, avalia.

A partida deste domingo está marcada para às 17h e será realizada no ginásio principal do Clube Curitibano, com acesso pelo portão da rua Petit Carneiro, à altura do número 900. Associados do clube têm entrada franca e não-sócios pagam R$10 para assistir ao jogo.