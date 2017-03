Ex-Paraná Clube, Lucas Otávio é contratado pelo Avaí

Lucas Otávio passa por exames no Avaí (foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

Lucas Otávio é o novo reforço do Avaí. O volante de 22 anos de idade foi emprestado pelo Santos, pelo qual foi revelado e possui vínculo válido até janeiro de 2019, até o término da atual temporada. O atleta assinou contrato na manhã desta sexta-feira, após ser submetido a exame médico. E mostrou-se entusiasmado com o fato de atuar pelo time de Florianópolis.

“O Avaí é um clube que vive um excelente momento, com o retorno para a Série A do Brasileiro e a recente conquista do primeiro turno do Campeonato Catarinense, que garante a vaga na decisão do estadual. Estou muito feliz com o acerto e motivado para ajudar a equipe a alcançar todos os seus objetivos em 2017”, declarou o meio-campista.

No clube catarinense, Lucas Otávio irá reencontrar Claudinei Oliveira, treinador com quem trabalhou nas categorias de base do Santos e no Paraná Clube, time em que atuou por empréstimo em 2014 e no ano passado.

“O Claudinei é um técnico da nova geração, que vem fazendo grandes trabalhos no futebol brasileiro, mais recentemente aqui no Avaí. Ele conhece bem minhas características e será um prazer trabalhar novamente com ele”, acrescentou o volante.

CAMPEÃO — Paranaense de Bandeirantes, Lucas Otávio Veiga Lopes passou por todas as categorias de base do Santos, onde chegou há onze anos. E sua trajetória impressiona, com títulos conquistados desde o sub-15 até o profissional, pelo qual levantou a taça de Campeão Paulista de 2015.

Esses são os principais títulos conquistados por Lucas Otávio em defesa do Alvinegro: 2009 – Campeonato Paulista Sub-15 2010 – Campeonato Paulista Sub-17 2012 – Campeonato Paulista Sub-20 (um gol na final) 2013 – Copa São Paulo e Copa do Brasil Sub-20 2014 – Copa São Paulo (melhor jogador da final e da competição) 2015 – Campeonato Paulista