De férias em Las Vegas, Anitta entra em festa do ator Samuel L. Jackson por engano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta está nos Estados Unidos e tem postado vários momentos de sua viagem em suas redes sociais. Na madrugada desta quinta-feira (9), uma publicação chamou a atenção dos fãs. Acompanhada pela atriz Ludmila ​Dayer, Anitta aproveitou a noite em Las Vegas, mas não sem cometer uma gafe. "Entramos em um lugar achando que era um show de mágica e era uma festa particular do Samuel L. Jackson", confidenciou a cantora. Sem saber que o suposto show se tratava de um evento do ator americano, Anitta contou que ficou envergonhada, apesar de ter rido da situação. "Deixaram a gente entrar, não sei por qual motivo, e quando vimos... Estávamos na festa do cara. A gente ficou super sem graça e foi embora. Ele ficava olhando pra gente com uma cara de 'nossa, da onde conheço essas meninas?'" No fim, as amigas decidiram ir a um karaokê, onde cantaram uma música de Mariah Carey. Elas finalizaram a noite com um vídeo do caminho para casa. "Sair com a gente é só diversão", disse a cantora. "E só na água!", complementou Ludmila.