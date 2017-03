Acesso da Rua Dílson Luís com BR-116 vai ficar bloqueado até 25 de março

O acesso da Rua Dílson Luís com a BR-116, no Tatuquara, nas proximidades das Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa), vai permanecer totalmente bloqueado até 25 de março. A intervenção é necessária para obras de drenagem que estão em execução no local.

A previsão era que o bloqueio terminasse neste sábado (11), mas precisou ser prorrogado para a mudança de local de uma adutora da Sanepar. O novo acesso da Dílson Luís com a BR-116 será alterado cerca de dez metros para frente e faz parte da construção das alças de acesso da trincheira da Ceasa.

Com o fechamento da Rua Dílson Luís, os motoristas que circulam no sentido Fazenda Rio Grande – Curitiba precisam continuar pela BR-116, passar em frente à Ceasa, e virar à direita na Rua João Amadeu Pedro Bom e depois pegar a Rua Nicola Pellanda para seguir até o Umbará. O bloqueio está bem sinalizado com cones e barreiras.

Obras

Desde janeiro, a Prefeitura retomou as obras das quatro alças de acesso da trincheira da Ceasa. A obra irá melhorar o acesso entre os bairros CIC, Tatuquara e Umbará.

A Prefeitura investe R$ 10,6 milhões na construção das alças. A extensão total da obra é de 1.165,12 metros e o prazo de conclusão é 300 dias. As obras são coordenadas e fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura.

Quando as alças estiverem concluídas, a trincheira vai permitir a ligação entre as ruas Hasdrubal Bellegard, na CIC, e Dílson Luís, no Tatuquara. Os motoristas vão poder cruzar por baixo da BR-116, sem interrupções. A trincheira também funcionará como uma opção de retorno quase em frente à Ceasa.

Atualmente, quem está na BR-116, sentido a Fazenda Rio Grande, precisa andar quase dois quilômetros para fazer o retorno e acessar à Ceasa. A trincheira vai acabar com este problema.

Estão em execução serviços de drenagem, reforço do solo onde haverá pavimentação e aterros. O projeto também compreende a pavimentação das alças de acesso, muro de contenção, iluminação, calçadas, rampas de acesso para pessoas com dificuldade de locomoção, sinalização horizontal e vertical, além de paisagismo.