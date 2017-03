Colombo e Araucária têm teatro e cinema gratuito

Redação Bem Paraná com assessoria

10/03/17 às 15:14 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Que a cultura tem poder transformador todo mundo concorda. Por isso, a bordo de um caminhão transformado em palco para espetáculos teatrais e sessões de cinema gratuitos, a segunda edição do Projeto Cultura & Sustentabilidade Blount vai levar uma mistura de diversão, arte e lições de sustentabilidade a crianças dos municípios de Colombo e Araucária. O evento ocorre de 13 a 18 de março e inclui, além da programação cultural, oficinas de reciclagem e palestras sobre preservação do meio ambiente. A mostra itinerante tem apoio da Blount, empresa fabricante de equipamentos para as áreas florestal e agrícola.

Em Colombo, o Palco Móvel ficará no Parque da Uva e em Araucária, no Parque Cachoeira. A programação prevê dois espetáculos teatrais diferentes. A peça “Circo Reciclado”, do Circo Fool, mostra dois mascates que divertem a plateia com suas ofertas de bugigangas – sapatos sem sola, uma bacia furada, roupas velhas. O espetáculo, circense e cômico, aborda a importância da preservação da água, da reciclagem e da importância de nos unirmos para mudar o mundo.

Já a Cia Teatro do Grande Urso Navegante apresenta a peça a “Pipa e a Flor”, inspirada na obra do escritor e educador Rubem Alves. O espetáculo conta a história de uma pipa que, ao encontrar uma flor, começa a fazer reflexões sobre a liberdade, a felicidade e o amor. Especialmente para o projeto Cultura e Sustentabilidade Blount 2017, a peça teve algumas adaptações incluindo temas importantes para a sociedade, como: preservação do meio ambiente, desperdício de energia, água e de alimento e como podemos evitar a grande produção de lixo através da reeducação, redução, reutilização e reciclagem.

As oficinas de reciclagem e as palestras de conscientização serão ministradas pelo artista plástico paranaense Rogério Aquino. Nas palestras serão abordados assuntos relevantes sobre a vida e o meio ambiente. O objetivo é conscientizar o público sobre os efeitos que as nossas escolhas têm não só na nossa casa, cidade, mas em todo o planeta.

Para as oficinas, os alunos poderão usar a criatividade na elaboração de objetos (vasos de flor, puffs e porta-trecos) com a reutilização de embalagens pet, caixas de leite, jornal, fios de telefone, entre outros. Os participantes das oficinas são incentivados a pensar em meios de reutilizar outros materiais em suas casas.

“Nossa intenção sempre é levar a cultura ao maior número possível de pessoas. Por isso ficamos felizes com a oportunidade de instalar o Palcomóvel em locais públicos e receber estudantes e famílias interessados nessa forma de lazer”, diz o produtor Jefferson Bevilacqua, da Magma Cultura, responsável pelo projeto.

“Com base na Lei Rouanet, procuramos apoiar um projeto que trouxesse à nossa região uma variada gama de diversão, cultura e conhecimento – e que pudesse ser desfrutado pelo maior número possível de pessoas, principalmente crianças e adolescentes. Foi então que fomos apresentados ao projeto “Cultura e Sustentabilidade”, que veio bem ao encontro do nosso objetivo”, explica o gerente geral da Blount, Wilson Jorge.

O Projeto Cultura & Sustentabilidade é coordenado pela Magma Cultura e patrocinado pela empresa Blount, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Programação

Colombo/PR

Local: Parque da Uva

13/3 (SEGUNDA)

14h - Circo Fool - Espetáculo “Circo Reciclado”

15h - Teatro do Grande Urso Navegante – Espetáculo “ A Pipa e a Flor”

19h30 - Sessão de Cinema

14/3 (TERÇA)

8h30 - Circo Fool - Espetáculo “Circo Reciclado”

9h30 - Teatro do Grande Urso Navegante – Espetáculo “ A Pipa e a Flor”

14h - Circo Fool - Espetáculo “Circo Reciclado”

15h - Oficina de Reciclagem

19h30 - Palestra de Conscientização

15/3 (QUARTA)

8h30 - Teatro do Grande Urso Navegante – Espetáculo “ A Pipa e a Flor”

9h30 - Oficina de Reciclagem

Araucária/PR

Local: Parque Cachoeira

16/3 (QUINTA)

14h - Circo Fool - Espetáculo “Circo Reciclado”

15h – Oficina de Reciclagem

19h30 – Palestra de Conscientização

17/3 (SEXTA)

8h30 - Teatro do Grande Urso Navegante – Espetáculo “ A Pipa e a Flor”

9h30 - Oficina de Reciclagem

14h - Circo Fool - Espetáculo “Circo Reciclado”

15h - Teatro do Grande Urso Navegante – Espetáculo “ A Pipa e a Flor”

19h30 – Sessão de Cinema

18/3 (SÁBADO)

9h - Circo Fool - Espetáculo “Circo Reciclado”

10h - Teatro do Grande Urso Navegante – Espetáculo “ A Pipa e a Flor”