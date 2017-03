Após 20 horas, termina rebelião no Presídio de Piraquara

(foto: Rede News 24 Horas)

Terminou às 15 horas dessa sexta-feira (dia 10) a rebelião no Presídio Central Estadual Feminino de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O motim começou na quinta-feira (dia 9) à noite. De acordo com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), sete pessoas eram mantidas reféns, sendo uma agente penitenciária e seis presas. A equipe de negociação trabalhou desde a noite de ontem, quando a rebelião começou e a agente foi feita refém com um pedaço de caco de vidro.

Por volta das 15 horas dessa sexta-feira, a rádio CBN, de Curitiba, informou que a situação foi normalizada e a agente penitenciária, que era mantida refém, foi liberada sem ferimentos. Ela recebeu atendimento médico e passa bem.

Agora, a Polícia Militar entrou no Presídio e fará uma vistoria em todas as galerias, antes do retorno definitivo de todas as detentas para as celas.

De acordo com informações do Bope, ontem à noite, a presa que deu início à rebelião abriu toda a galeria C, que reúne 120 presas, e a confusão tomou conta de todo o presídio.

Representantes do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba estiveram no local para negociar a liberação dos reféns.

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), unidade de elite da Polícia Militar, estiveram à frente da negociação com as presas.

Por motivo de segurança dos familiares, as visitas foram suspensas no Complexo Penitenciário de Piraquara até o retorno total à normalidade no local.

A Penitenciária Feminina de Piraquara tem capacidade para 370 detentas e abriga atualmente 440.