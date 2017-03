Redação Bem Paraná com assessoria

10/03/17 às 15:35 - Atualizado às 15:55 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Sensualidade, brutalidade e espionagem estão presentes em “Atômica” (Atomic Blonde), novo longa protagonizado por Charlize Theron, que estreia em agosto no Brasil. Com direção de David Leitch, de “John Wick” e o ainda em produção “Deadpool 2”, o suspense acaba de ter seu primeiro trailer divulgado.

Charlize Theron é Lorraine Broughton, uma agente disposta a enfrentar qualquer desafio e a usar todas as suas habilidades para sobreviver à uma missão impossivel. Após a queda do muro de Berlim, a assassina mais brutal do MI6 é enviada a cidade para recuperar um dossiê de valor inestimável. Ela se une ao chefe da estação local, David Percival (James McAvoy) e se envolve em um jogo letal de espiões.

Com distribuição da Universal Pictures, a produção é uma combinação de ação e suspense baseada na série de quadrinhos da Oni Press, “The Coldesr City”, de Antony Johnston, ilustrado por Sam Hart. O elenco ainda é estrelado por John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.

Confira o trailer: