Curitiba recebe evento de desenvolvimento de softwares

Não é mentira. Curitiba será sede da maior conferência de desenvolvedores do Paraná no próximo dia 01 de abril. A maratona de nove horas de discussão sobre tendências e novidades no mundo da tecnologia para softwares vai contar com 17 palestrantes, nomes de peso que virão de diversas regiões brasileiras.

Organizado pelo hub de comunidades de tecnologia da capital paranaense, o ‘Capivara Codes Conference’, como está sendo chamado o evento, tem como objetivo principal a promoção do compartilhamento de conhecimento sobre o desenvolvimento de software.

“Por meio deste encontro vamos reunir nomes de peso do desenvolvimento de software e dar a oportunidade a centenas de profissionais ligados ao mercado de tecnologia da informação, a discutir e a trocar experiências com o objetivo de criar soluções inovadoras para melhorar a vida das pessoas em diferentes aspectos”, afirma William Rodriguez, um dos organizadores.

Em encontros deste porte sobram conversas sobre como a tecnologia pode impactar e melhorar o dia a dia de pessoas e empresas. Discussões sobre o que é tendência, necessidades tecnológicas ou inovação e como aplicar o conhecimento de forma criativa para resolução de problemas reais são frequentes. "Queremos levantar temas que façam o participante refletir sobre o papel do desenvolvedor na construção de soluções tecnológicas” resume Rodriguez. “Pensar, discutir e ouvir cases de sucesso inspiram as pessoas. Esse é o intuito do Capivara Codes Conference 2017”, completa.

Por que Curitiba?

A Capital do Paraná tem essa vocação de testar novas tecnologias e aplicá-las para o bem social e até mesmo para evolução dos negócios empresariais. Essa vocação é por si só um dos motivos para a escolha de Curitiba para sediar o evento.

Contudo o Paraná como um todo têm polos tecnológicos que vêm se destacando no mercado nacional. Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu são exemplos avançados de regiões que despontam em soluções por meio de desenvolvimento de software.

O curitibano Bruno Scrok Brunoro e o paulistano William Rodriguez - radicado na cidade há 15 anos – são quem organizam o evento.

“Participamos de muitas comunidades de tecnologia. Queremos aproveitar a vocação e a infraestrutura de Curitiba para reunir os melhores nomes e temas voltados ao desenvolvimento de software, encontro que até pouco tempo não era possível ou não era comum de se realizar”, destaca Brunoro.

Palestrantes

No dia 01 de abril sobem ao palco do auditório principal da FESP (local onde vai ocorrer o evento), 17 nomes que inspiram o desenvolvimento de tecnologias no Brasil e mundo a fora. Entre eles estão:

Neto Marin, que é Android Developer Advocate no Google e podcaster, que tem como objetivo ajudar os desenvolvedores a criarem apps Android de alta qualidade.

Fala sobre: Android Things http://capivara.codes/schedule/day1?sessionId=1001

Serviço

Capivara Code

Dia 01 de Abril das 8h às 18h

Auditório principal da FESP (Faculdade de Ensino Superior do Paraná) - Rua Dr. Faivre, 141 - Curitiba

Inscrições: http://capivara.codes/