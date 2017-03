Doria rejeita candidatura e afirma que ficará quatro anos na prefeitura

EDUARDO GERAQUE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), falando para associações de bairro de áreas nobres da cidade, voltou a dizer que não vai sair da prefeitura antes de completar seus quatro anos de mandato. Ele foi bastante enfático a dizer que não será governador, nem presidente. "Fui eleito para ser prefeito e vou prefeitar pelo quatro anos. Trabalhando em dobro como estamos fazendo, quatro anos vão significar oito, está muito bom", disse, nesta sexta-feira (10). Ovacionando pelo público que lotou o auditório do Mube (Museu Brasileiro de Escultura), no Jardim Europa, Doria foi cercado ao fim de sua fala. Muitos moradores da região pediram para que o político tucano reconsiderasse a ideia. Todos diziam que Doria precisa ser o novo presidente do Brasil. "Vou prefeitar", dizia sempre ele, que admitiu ficar feliz com os elogios. Ao falar durante um pouco mais de meia hora e ao responder as perguntas dos presentes, Doria enalteceu os seus 70 primeiros dias de trabalho. "Temos feito tantas coisas que até parece que estamos trabalhando a mais tempo". Várias vezes, durante sua fala, Doria foi muito aplaudido. Como, por exemplo, quando falou que os "pichadores serão presos".