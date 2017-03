Urbs aplica R$ 128 mil em multas a empresas por atrasos de ônibus

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) aplicou nesta semana R$ 128 mil em multas para as empresas de transporte coletivo pelo atraso nas saídas dos ônibus urbanos.

Os valores das multas são calculados de acordo com as tabelas de horários que deixaram de ser cumpridas. Cinco das dez empresas dos consórcios do transporte foram punidas pelos atrasos, conforme prevê o contrato.

“A Urbs está rigorosamente em dia com pagamentos e o que acontece é uma falta de respeito com os passageiros. Vamos fazer aquilo que é de nossa competência e cobrar para que os atrasos sem justificativas deixem de ocorrer”, disse o presidente da Urbs, José Antonio Andreguetto.

Durante a semana, a fiscalização da Urbs registrou atrasos em linhas de cinco das dez empresas que operam o transporte coletivo, principalmente no período da manhã.

Nesta quinta-feira (9), um problema técnico no reservatório de combustível da empresa CCD acarretou em falha operacional e prejudicou a tabela de horário de algumas linhas. A empresa foi autuada.

Multas do transporte

Redentor: R$ 44.386,55

Sorriso: R$ 31.228,35

Santo Antonio: R$ 3.087,76

São José: R$ 26.245,96

Glória: R$ 11.579,10

CCD: R$ 11.579,10