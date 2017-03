Trio suspeito de roubos a residências de Curitiba é preso em Colombo

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

10/03/17 às 16:12 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Três jovens, com idade entre 19 e 24 anos, suspeitos por dois assaltos a residências de diferentes regiões de Curitiba, foram presos na tarde de quinta-feira (9), no bairro Olaria, situado no município de Colombo – Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A ação foi realizada pela equipe de investigação da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) da Capital.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia