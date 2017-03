Grafite: ele cumpriu suspensão e pode voltar ao time (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense dificilmente contará com o meia Carlos Alberto, 32 anos, na próxima partida pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira (dia 15), na Argentina, contra o San Lorenzo. A previsão é do próprio técnico Paulo Autuori. “Em relação ao Carlos, quem pode falar melhor é o departamento médico. A gente espera no prazo mais rápido possível. Nesse jogo (San Lorenzo) não vejo muitas condições de poder jogar e viajar”, avisou o treinador.

Carlos Alberto sofreu uma lesão no tornozelo na partida contra o Universidad Catolica, na última terça-feira.

O centroavante Grafite, 37 anos, cumpriu suspensão por cartões amarelos nessa partida e está recuperado de pancada no tendão de Aquiles.

Com isso, Grafite pode entrar na equipe. E Pablo, que foi centroavante contra o Catolica, voltaria à sua função de origem, na meia-esquerda. Sem Carlos Alberto, Gedoz atuaria centralizado – ele jogou na esquerda na última partida. Na direita, Nikão segue como dono da posição.

O atacante croata Eduardo da Silva ainda está sem condições de jogo, segundo Autuori. “Ele começou o período de transição da fisioterapia para o campo”, explicou o treinador.

A provável escalação para quarta-feira é Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Lucho González, Nikão, Gedoz e Pablo; Grafite.

O zagueiro Cleberson, 24 anos, e o volante Deivid, 28 anos, foram inscritos na Libertadores, mas antes jogarão o Paranaense para pegar ritmo de jogo. Ambos se recuperaram de lesões recentemente.