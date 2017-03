Campeão mundial de motociclismo e F-1, John Surtees morre aos 83 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta-feira (10), aos 83 anos, o ex-piloto John Surtees, campeão da F-1 em 1964. Britânico nascido na cidade de Tatsfield, ele é o único atleta a conquistar mundiais sobre quatro rodas e também duas rodas, esses nos anos de 1956, 1958, 1959 e 1960. A notícia foi confirmada pela família de Surtees no site de sua fundação. Ele estava sob tratamento de um problema respiratório desde fevereiro, internado no St. Georges Hospital, em Londres.

Em tratamento intensivo por um período curto, ele morreu nesta tarde. "Lamentamos profundamente a perda de um homem incrível, gentil e amoroso. Também celebramos a vida incrível dele", diz o texto. "Ele deu um exemplo de como se superar no seu auge e lutar até o fim."

Surtees era um apaixonado pelos esportes a motor e continuava trabalhando até pouco tempo atrás na fundação Henry Surtees, que leva o nome de seu filho que em 2009, aos 18 anos, morreu em um acidente de F-2. Após uma carreira vitoriosa no motociclismo, Surtees chegou à F-1 ainda em 1960, ano em que conquistou o seu último mundial sobre duas rodas. Três anos depois foi para a Ferrari, equipe pela qual fez história ao conquistar o Mundial de 1964.

Em 1970 fundou sua própria equipe de F-1, pela qual disputou o campeonato daquele ano e do ano seguinte -ainda fez uma corrida pela equipe em 1972. Foi pela escuderia Surtees que o brasileiro José Carlos Pace -piloto que hoje é homenageado com o nome do Autódromo de Interlagos- subiu pela primeira vez ao pódio em uma prova de F-1. Ele ficou em terceiro lugar no GP da Áustria de 1973. O time, no entanto, não teve muito sucesso além disso e acabou após a temporada de 1978. A Surtees nunca ganhou uma corrida na F-1. O melhor resultado foi o segundo lugar de Mike Hailwood no GP da Itália de 1972.

HOMENAGENS — A comunidade da Fórmula 1 lamentou a morte do campeão. Valtteri Bottas, piloto da Mercedes, o chamou de "lenda". "Notícia triste hoje. Foi bom te conhecer, lenda. Descanse em paz, John Surtees", escreveu no Twitter. A Honda e McLaren também se manifestaram a respeito da notícia. "Nossos pensamentos estão na família de John Surtees - 1934-2017. Uma lenda das corridas e campeão da F-1 em 1964", publicou a marca japonesa. "Descanse em paz, John Surtees. Uma lenda nas corridas sobre duas e quatro rodas. Você fará muita falta. #Lenda", escreveu a equipe britânica.