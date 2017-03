'É um prazer que tenho', diz ator Mário Gomes sobre vender sanduíche na praia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Galã em novelas como "Gabriela" (1975) e "Guerra dos Sexos" (1983), o ator Mário Gomes surpreendeu muita gente ao ser flagrado vendendo sanduíches em um carrinho na orla de uma praia do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (7). Depois que as fotos movimentaram a internet, o ator resolveu defender a nova empreitada. "Eu mesmo que fiz aquele carrinho, tenho todas as máquinas", revelou ao programa "A Tarde é Sua" (RedeTV!), nesta quinta (9). Mário Gomes negou que esteja precisando de dinheiro, destacando que a venda dos sanduíches é uma atividade da qual ele gosta. "Adoro fazer isso, é um prazer que tenho", disse. Na ocasião em que foi fotografado, o ator agradou os clientes com a comida que preparou. "Era um dia sem movimento. Ainda havia blocos de carnaval, então a praia estava vazia. Porém, foi muito satisfatório. As pessoas que comeram, gostaram bastante", disse. Quanto a uma possível volta às novelas, o ator não parece muito empolgado. "Gosto de fazer, mas estou tranquilo, curtindo muito essa fase atual da minha vida. Ser ator parece fácil, mas é puxado".