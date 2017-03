Jogador de time paranaense é eleito para Jogo das Estrelas

Betinho, do Campo Mourão (foto: Stephan Eilert/Divulgação)

Estão definidos os elencos de NBB Brasil e NBB Mundo para o Jogo das Estrelas 2017. A partida entre os melhores brasileiros e estrangeiros do NBB CAIXA faz parte da programação do evento festivo, que acontecerá no dia 19/03 (domingo), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O ala/armador Betinho, do Campo Mourão, do Paraná, está entre os eleitos para o NBB Brasil. No último NBB, ele tem média de 19,8 pontos por jogo, além de 3,6 rebotes e 3,6 assistências. O Campo Mourão está em oitavo lugar na competição.

Após quase 65 mil votos na eleição popular realizada pela LNB, os mais votados foram os atletas do Mogi das Cruzes/Helbor Tyrone, com 45.019 votos, e Shamell, com 43.308. Do lado do NBB Brasil, o mais votado foi o Marquinhos, do Flamengo, com 33.325 votos, seguido por seu companheiro Marcelinho Machado, dono de 24.122 (confira o resultado completo abaixo).

Para o time dos brasileiros também foram eleitos: Lucas Mariano, Deryk, Fúlvio e Giovannoni, do UniCEUB/BRBCARD/Brasília, Alex Garcia e Jefferson William, do Gocil/Bauru Basket, Olivinha (Flamengo), Davi (Solar Cearense), e os estreantes Georginho (Paulistano/Corpore) e Betinho (Campo Mourão Basquete).

Já pela equipe dos estrangeiros os outros dez escolhidos foram: Drew Maynard e Scott Rodgers, do Minas Tênis Clube, Kenny Dawkins e Chris Hayes, do Universo/Vitória, Holloway (EC Pinheiros), David Jackson (Vasco), Enzo Cafferata (Liga Sorocabana), Daniel Hure (Paulistano), Kendall Anthony (Macaé Basquete) e Hakeem Rollins (Flamengo).

Agora, os titulares serão definidos em votação realizada no site GloboEsporte.com. A nova eleição terá início nesta sexta-feira (10/03) e será encerrada na próxima terça-feira (14/03).

NBB Brasil

Eleitos:

Marquinhos (Flamengo) - 33.325 votos

Marcelinho (Flamengo) - 24.122 votos

Alex Garcia (Gocil/Bauru Basket) - 23.732 votos

L. Mariano (UniCEUB/BRBCARD/Brasília) - 19.587 votos

Jefferson (Gocil/Bauru Basket) - 18.404 votos

Fúlvio (UniCEUB/BRBCARD/Brasília) - 17.528 votos

Olivinha (Flamengo) - 17.355 votos

Georginho (Paulistano/Corpore) - 16.779 votos

Giovannoni (UniCEUB/BRBCARD/Brasília) - 16.407 votos

Deryk (UniCEUB/BRBCARD/Brasília) - 16.305 votos

Davi (Solar Cearense) - 15.910 votos

Betinho (Campo Mourão Basquete) - 15.788 votos

Não eleitos:

Coelho (Franca Basquete) 15.513 votos

Murilo (Vasco da Gama) - 14.647 votos

JP Batista (Flamengo) - 14.137 votos

Jimmy (Mogi das Cruzes/Helbor) - 13.303 votos

Caio Torres (Mogi das Cruzes/Helbor) - 12.762 votos

Nezinho (Vaso da Gama) - 11.021 votos

NBB Mundo

Eleitos:

Tyrone (Mogi das Cruzes/Helbor) - 45.019 votos

Shamell (Mogi das Cruzes/Helbor) - 43.808 votos

Drew Maynard (Minas Tênis Clube) - 36.633 votos

Scott Rodgers (Minas Tênis Clube) - 30.196 votos

Kenny Dawkins (Universo/Vitória) - 25.542 votos

David Jackson (Vasco da Gama) - 19.840 votos

Desmond Holloway (EC Pinheiros) - 16.538 votos

Chris Hayes (Universo/Vitória) - 16.158 votos

Enzo Cafferata (Liga Sorocabana) - 12.913 votos

Hakeem Rollins (Flamengo) - 12.023 votos

Daniel Hure (Paulistano/Corpore) - 9.188 votos

Kenall Anthony (Macaé Basquete) - 8.947 votos

Não eleitos:

Bennett (EC Pinheiros) - 8.195 votos

Rashaun (Solar Cearense) - 7.856 votos

Greg Brown (Campo Mourão Basquete) - 7.791 votos

Ronald Ramon (Flamengo) - 6.914 votos

Simmons (Macaé Basquete) - 6.594 votos

Keyron (Universo/Vitória) - 2.470 votos

O NBB CAIXA é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a NBA, e conta com o patrocínio master da CAIXA, os patrocínios da SKY, Nike e Avianca e o apoio do Ministério do Esporte. O Jogo das Estrelas é também um evento viabilizado através da Lei de Incentivo ao Esporte.