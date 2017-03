Flamengo estreia na Taça Rio diante da Portuguesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recuperado da queda. É com esse clima que o Flamengo entra em campo neste sábado (11), às 18h30, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, contra a Portuguesa, na primeira rodada da Taça Rio. Após perder a final da Taça Guanabara para o arquirrival Fluminense nos pênaltis, o rubro-negro jogou com força - e garra - máxima na quarta-feira (8), na estreia da Libertadores, e goleou o San Lorenzo por 4 a 0, em uma ótima atuação coletiva. O técnico Zé Ricardo, no entanto, deve poupar jogadores para a maratona de jogos e viagens. Já na segunda-feira (13) o time viaja para Santiago no Chile para enfrentar o Universidad Católica pela segunda rodada da Libertadores. Uma avaliação clínica será feita nos atletas que jogaram na última quarta e só vai a campo quem estiver em condições balizadas pelo departamento médico. A tendência é que jogadores pouco aproveitados até agora entrem em campo para ganhar ritmo de jogo. A Portuguesa teve a segunda pior campanha na Taça Guanabara, com apenas dois pontos conquistados, e pretende começar bem a Taça Rio para fugir do rebaixamento. E os jogadores estão animados. O zagueiro Pessanha crê em uma boa partida contra o “melhor time do Brasil”, como definiu. FLAMENGO Thiago; Rodinei, Juan, Donatti, e Renê; Márcio Araújo, Cuéllar; Lucas Paquetá e Matheus Sávio; Felipe Vizeu e Leandro Damião. T.: Zé Ricardo PORTUGUESA Luciano; Pessanha, Marcão, Rodrigo, Jacozinho, Marcinho Pitbull, Muniz, Romarinho, Fabinho, Matías Sosa. T.: Nelson Rodrigues Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Horário: 18h30