No Paraná, 50 mil pessoas foram vacinados contra a dengue

Na primeira semana da segunda etapa da campanha de vacinação contra a dengue – que começou no dia 13 de março, em 30 municípios do Estado - 50 mil pessoas foram vacinadas contra a doença. A vacina está disponível para os 200 mil paranaenses que tomaram a primeira dose e também para quem faz parte do público-alvo e não participou da primeira fase realizada em agosto de 2016.

“Fomos o primeiro Estado a ofertar a vacina gratuitamente na rede pública de saúde. Na primeira etapa, 200 mil pessoas foram vacinadas. Nossa meta agora é aplicar a segunda dose em todas elas e também ampliar a cobertura da primeira dose”, comenta o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.

Até agora, foram aplicadas 37 mil vacinas correspondentes à segunda dose. O valor representa 18,5% da meta. Além disso, 13 mil pessoas foram vacinadas pela primeira vez. “O número ainda é baixo. Precisamos do engajamento das prefeituras e da população desses municípios para que possamos evitar que novas epidemias ocorram”, complementa o secretário.

META

Em Londrina, cidade com maior população-alvo do Estado, 12% das pessoas retornaram às unidades de saúde para tomar a segunda dose da vacina. Na primeira etapa, pouco mais de 30 mil pessoas entre 15 e 27 anos foram vacinadas, sendo que a meta era atingir mais de 120 mil jovens.

O secretário de Saúde de Londrina, Felipe Machado, afirma que a prefeitura está ampliando os postos de vacinação para atingir o maior número de pessoas. “Sabemos da importância dessa estratégia para reduzir a incidência da dengue em nossa cidade e agradecemos a parceria com o Governo do Estado para imunizar nossos jovens”, disse. Segundo ele, a prefeitura atua com 102 pontos de vacinação na cidade, entre equipes volantes e postos fixos.

“As equipes volantes estão percorrendo empresas, escolas, shoppings e áreas de grande circulação de jovens. No calçadão, por exemplo, onde o fluxo de pessoas é constante, estamos mantendo de segunda a sexta uma equipe permanente”, destacou o secretário municipal.

Neste sábado (11), os moradores de Londrina poderão se vacinar no calçadão da cidade, em frente ao Banco do Brasil. No outro sábado (18), as 52 unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h para facilitar o acesso à vacina contra a dengue.

BOM EXEMPLO – O município de Maripá, na região oeste do Estado, tem melhor índice de cobertura vacinal para a segunda dose até agora. Em uma semana de campanha, a cidade já vacinou quase 64% do público-alvo. Além disso, também aplicou a vacina em 53% da população que não tinha aderido à primeira fase.

“A segunda etapa está sendo muito mais fácil. Como não foi registrada reação à vacina a população está mais segura e confiante para se vacinar. Também melhoramos nossa estratégia de vacinação fora das unidades de saúde”, conta a secretária municipal de Maripá, Andréia Scudeller.

Equipes da 20ª Regional de Saúde e da prefeitura municipal estão realizando a vacinação em escolas, residências, comércios, indústrias, supermercados, praças e outros pontos de circulação intensa de pessoas. “Aproveitamos todos os eventos de datas comemorativas e atividades esportivas para divulgar a campanha e garantir que a meta seja alcançada o mais rápido possível”, fala Andréia. Além das equipes volantes pela cidade, as três unidades de saúde do município também estarão abertas para vacinação neste sábado (11).

PARANAGUÁ – A única cidade do litoral do Estado que faz parte da campanha vacinou até agora nove mil pessoas – entre aplicações de primeira e segunda doses. Paranaguá possui 17 pontos fixos para vacinação, além de equipes volantes em escolas, comércios e outros locais de grande circulação de pessoas.

Em Paranaguá e Assaí, o público-alvo vai de 9 a 44 anos. Nos outros 28 municípios, a vacina é oferecida de 15 a 27 anos. A campanha vai até o dia 31 de março. Saiba onde se vacinar em: http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3129.