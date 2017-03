Conselho de Segurança renova mandato da ONU no Afeganistão

O Conselho de Segurança da ONU renovou nesta sexta-feira (10) o mandato da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Unama). Falando ao órgão, o representante especial do secretário-geral da ONU no país, Tadamichi Yamamoto, afirmou que a situação de segurança permanece uma grande preocupação no Afeganistão.

Segundo ele, no ano passado, a Unama registrou o maior número de vítimas civis desde que começou a fazer os registros no país, há cerca de uma década. A piora da situação de segurança no Afeganistão também fez com que 2016 registrasse o maior índice de pessoas deslocadas dentro do país. Yamamoto destacou que "conflito e violência intermináveis simplesmente não são aceitáveis".

Ele ressaltou ainda que “todos devem fazer da paz um imperativo absoluto". E citou três áreas onde o governo afegão fez, segundo ele, avanços "visíveis": ações anticorrupção, processo eleitoral e autonomia econômica das mulheres.

O mandato da Unama tem os seguintes objetivos: Ajudar o governo na assessoria política e estratégica para o processo de paz; Ajudar o governo no controle de drogas; Promover os direitos humanos; Prestação de assistência técnica; e Gerir e coordenar todo o auxílio humanitário, recuperação, reconstrução e desenvolvimento do Afeganistão, liderado pelas Nações Unidas.