Greca anuncia projeto de novo eixo estrutural em Curitiba

A conectora 3 (em vermelho): unindo bairros de Curitiba (foto: Divulgação)

Em visita a obras na Regional do Portão, nesta sexta-feira (10), o prefeito Rafael Greca anunciou o início do projeto da Conectora 3, um novo eixo estrutural da cidade. O traçado da conectora permite a ligação leste-oeste nos moldes do sistema trinário, com transporte circulando por canaletas exclusivas. “O Ippuc está comigo hoje, porque agora vamos começar a desenhar a grande Conectora 3. É a obra que eu escolhi para marcar os meus quatro anos na Prefeitura de Curitiba”, afirmou Greca .

O prefeito se reuniu com chefes de núcleo e servidores da Regional Portão na Rua da Cidadania da Fazendinha. Acompanharam o encontro os vereadores Dona Lourdes, Julieta Reis, Zezinho do Sabará, Oscalino do Povo e Ezequias Barros. O administrador da Regional Portão, Gerson Gunha, apresentou a equipe de trabalho e relatou as demandas dos moradores da região.

O vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel, disse que a visita às regionais, feitas com frequência pelo prefeito e secretários, é uma possibilidade para a integração dos servidores para o atendimento ao público. “É bom para estar perto dos servidores e da população. A Secretaria de Obras está pronta para atender no que for necessário.”

Ao falar aos servidores, Rafael Greca citou as dificuldades da Prefeitura neste início de gestão. “O momento é difícil, porque temos uma dívida herdada, que não é empenhada, e não pode ser paga. Como não há a possibilidade de fazer todos os pagamentos por emergência é necessário que a Câmara Municipal vote o ajuste fiscal proposto pela Prefeitura, que prevê a reprogramação do IPMC”, explicou.

Segundo o prefeito, a valorização dos servidores é uma prioridade. “Queremos que os nossos funcionários sejam valorizados e temos que ter equilíbrio para reerguer a Prefeitura.”

Visitas

No roteiro de visitas à Regional Portão, o prefeito esteve nas ruas Itatiaia, Felinto Bento Vianna e Wenceslau Braz, no traçado da Conectora 3, e no CMEI Santa Schier, que atenderá a 210 crianças.

No Portão Cultural, visitou o MuMA, com o ex-prefeito e deputado federal Luciano Ducci. Naquela estrutura, Greca disse que a ideia é que eixo de transporte interaja com o cinema, a biblioteca e o museu, de forma a que todos tenham acesso ao espaço cultural.

O roteiro foi encerrado na vistoria ao restauro da igreja Bom Jesus do Portão e no encontro com o pároco Giovanni Batistta Erittu. “Fiquei encantado com o trabalho de restauro. Todas as igrejas e prédios antigos de Curitiba que possamos restaurar iremos fazê-lo”, disse Rafael Greca.

Conectora 3

O prefeito explicou que o eixo de transporte proposto para a Conectora 3 é igual ao existente na ligação norte-sul, por onde hoje circulam os biarticulados (Santa Cândida/Capão Raso e Pinheirinho/RuiBarbosa). “Está na hora de fazer as conectoras, que foram no Plano Diretor da cidade pelo Jorge Wilheim, em 1965, mas que nunca foram feitas. Foi feita só a Conectora 5, que termina no viaduto da Volvo e não chega a Campo Largo”, explicou Greca.

Integração metropolitana

A ideia, segundo Greca, é que a integração metropolitana de transporte seja fortalecida com a ligação da Conectora 3 ao eixo norte-sul e aos demais eixos de transporte da RIT. “Vamos fazer uma conectora metropolitana e renovar a importância do Portão e da Fazendinha. É uma rua que começa em Araucária, atravessa o Tatuquara, entra na CIC, vem para a Fazendinha, passa pelo Portão, chega na Wenceslau Braz, entra na Vila Lindóia e de lá para a Vila Hauer, o Boqueirão e a São José dos Pinhais”, disse.

Regional Portão

A Regional Portão é formada pelos bairros Água Verde, Portão, Fazendinha, Guaíra, Santa Quitéria, Vila Izabel, Parolin e Seminário. Os oito bairros somam área total de 24,37 km², o que equivale a 5,60% do território de Curitiba. Na região vivem 184.437 pessoas, segundo estimativas de 2016. Em 2010, pelo Censo do IBGE eram 179 mil habitantes.

O Portão foi a quinta regional visitada pelo prefeito desde o início da gestão. A próxima regional será a do Boqueirão, na quarta-feira (15).