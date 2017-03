Antiga sinagoga vai abrigar o novo centro de operações da PM

Curitiba terá um novo centro de operações para a Polícia Militar do Paraná, que ficará no prédio onde funcionava antiga Sinagoga Francisco Frischmann, na Rua Cruz Machado, mas com acesso também pela Saldanha Marinho. O novo equipamento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, a comunidade israelita do Paraná e o Governo do Estado.

Nesta sexta-feira (10), o prefeito Rafael Greca recebeu o presidente Comunidade Israelita, Charles London, junto ao presidente da Cibraco, Sidney Axelrud, o presidente do Hotel Bourbon, Alceu Antimo Vezozzo Filho, e o desembargador Antônio Loyola, para conhecer os detalhes do projeto. “Recebo com entusiasmo este presente do Governo do Estado e da comunidade judaica para o aniversário de Curitiba. A iniciativa faz parte da estratégia da Prefeitura para evitar que o Centro se torne uma cracolândia”, disse Greca.

A Prefeitura vai colaborar revitalizando a praça Santos Dummont, em frente à antiga sinagoga. “O Ippuc já está desenhando o projeto, que será de importância fundamental para o trabalho de resgate social da unidade FAS-SOS”, reiterou Greca.

De acordo com o desembargador Loyola, três companhias da PM-PR utilizarão a estrutura: Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e a 1ª Companhia. O local é estratégico para a atuação de policiamento, pois permite fácil acesso à população. Também é importante para o trabalho preventivo, evitando que criminosos atuem na região central de Curitiba.

O presidente da Comunidade Israelita do Paraná disse que a entidade vai fazer adequações no prédio, seguindo projeto estabelecido pela PM-PR, que devem ficar prontas em 120 dias. A nova sinagoga, chamada Beit Yaacov, fica no Centro Cívico e foi construída com pedras vindas de Jerusalém. No espaço anexo funciona o Museu do Holocausto.