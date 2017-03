Robert Kelly ao vivo na BBC: ao fundo, a menina entra na sala (foto: Reprodução)

Um vídeo exibido pela TV britânica BBC quebrou a internet nesta sexta-feira (10). No vídeo, o professor inglês Robert Kelly comentava a situação da presidente da Coreia do Sul. Foi quando duas crianças interromperam a entrevista, feita ao vivo através do Skype.

Primeiro, uma menina entrou na sala e começa a puxar o braço de Kelly. Em seguida, um bebê em um andador também entrou. Logo depois, uma mulher entra correndo na sala e tira as duas crianças. Enquanto isso, o professor só falava “Minhas desculpas”. Kelly conseguiu, ao menos, terminar a entrevista.

Um dos apresentadores no estudo agradeceu. "Robert, obrigado. Há uma primeira vez para tudo. Agora acho que as crianças precisam de você", falou ele.

O vídeo da cena caiu nas redes sociais. Somando todas as versões, foi visualizado mais de 17 milhões de vezes.