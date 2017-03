Estações-tubo e Arcadas do Pelourinho terão limpeza especial

(foto: SMCS)

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) fará na próxima semana a limpeza do teto de quatro estações-tubo: Mercês, Santa Quitéria, Tarumã e PUC. Estas estações são conectadas com vidro ou sanfonas, por isso é necessário o uso de um caminhão munck (guindaste).

O trabalho será feito na madrugada de terça-feira (14/03) para não atrapalhar a movimentação dos ônibus do transporte coletivo e também do trânsito. “O caminhão precisa ficar parado por um bom tempo durante o serviço e isso não é possível durante o fluxo dos ônibus e passageiros”, diz Alceu Portella, coordenador de Limpeza da Urbs.

A limpeza das estações deverá terminar no mesmo dia. Para o serviço será usada lavadora de alta pressão, principalmente nas emendas de um tubo com o outro, onde se acumulam folhas, fuligem e poeira. As demais estações da cidade passam por higienização quase diária.

Depois das estações-tubo, as mesmas equipes farão também a limpeza do mobiliário urbano da Praça Tiradentes, no Centro. Com o caminhão e a lavadora de alta pressão serão limpas as estruturas das Arcadas do Pelourinho, perto do Paço Municipal, onde está o mercado de flores, cafés, bancas de revistas e sanitário. A limpeza destes equipamentos deverá seguir até sexta-feira (17).