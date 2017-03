Trânsito de Curitiba registra queda em acidentes e em vítimas

(foto: Franklin de Freitas)

Curitiba teve menos acidentes de trânsito e menos ocorrências com vítimas em 2016, em relação a 2015. É o que diz um balanço do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), divulgado nesta sexta-feira (10). Os números foram anunciados durante solenidade na sede da unidade, no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, em celebração aos 65 anos da corporação.

No ano passado, os policiais militares atenderam 5.414 acidentes de trânsito em Curitiba, dos quais 3.828 com vítimas e 1.586 sem vítimas. Em 2015, houve 5.973 acidentes, 4.258 com vítimas e 1.715 sem vítimas. No comparativo, em 2016 houve 9% menos acidentes e o número de ocorrências com vítimas caiu 10%. A quantidade de acidentes sem vítimas retraiu 7,5%.

Comparativo 2015 2016 Variação em 2016 Acidentes 5.973 5.414 queda de 9,36% Com vítimas 4.258 3.828 queda de 10,10% Sem vítimas 1.715 1.586 queda de 7,52%

O comandante do BPTran, tenente-coronel Valterley Mattos de Souza, destacou os avanços em 2016, principalmente na redução dos índices de acidentes de trânsito com vítimas. “São índices que a PM comemora, pois são os menores números de acidentes dos últimos 30 anos. Além da conscientização do motorista e das campanhas educativas do BPTran, salientam-se as melhorias na segurança, como a obrigatoriedade de airbag nos veículos e a ampliação do uso de freio ABS, além do aumento de ações de fiscalizações e orientação do Batalhão”, disse o comandante da unidade.

“São 65 anos de história e o batalhão se destaca na complexidade da vida moderna pela atuação preventiva e educacional de um segmento que tem ceifado vidas. Temos muito a comemorar pela atuação eficiente do BPTran na Capital”, disse o comandante-Geral da PM, coronel Maurício Tortato.

Também foram destacadas as campanhas educativas sobre o trânsito, realizadas em parcerias com o Departamento de Trânsito (Detran), Instituto Paz no Trânsito (IPTran) e outras entidades, com o objetivo de conscientizar a sociedade e levar educação, mais respeito e cidadania às vias urbanas. “Fazemos palestras, treinamentos e adotamos outras medidas para reduzir o número de acidentes. O BPTran atua na atividade de trânsito de forma específica e também no policiamento geral. Fazemos a prevenção e a repressão aos crimes e delitos de trânsito”, explicou o tenente-coronel Valterlei.

RECONHECIMENTO

Durante a cerimônia, foram homenageados colaboradores civis que desenvolvem atividades em conjunto com a unidade para promover um trânsito mais seguro e responsável. Eles receberam o certificado Cidadão do Trânsito de Curitiba.