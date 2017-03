Santo André recebe embalado Botafogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (11), às 15h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o time da casa recebe o Botafogo e busca retomar o caminho das vitórias -já são quatro partidas sem vencer. No último jogo, contra o São Paulo, o time comandado por Sérgio Soares até esboçou reação, mas saiu derrotado por 4 a 1 pelo São Paulo no Morumbi e reclamando muito da arbitragem. É em Sérgio Soares, aliás, a esperança maior do clube. O treinador campeão da Copa do Brasil em 2004 pelo clube assumiu no meio do torneio, mas por enquanto não encontrou a melhor fórmula. Já o Botafogo vem embalado. É o segundo colocado do grupo A, com 10 pontos, e vem de importante triunfo em cima do Mirassol, que vinha sendo sensação do campeonato. Audax e Red Bull Brasil fazem jogo dos desesperados SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Audax tem só 7 pontos na competição e o Red Bull Brasil, 5. Restam apenas 5 rodadas, e os dois times já entraram no grupo dos que lutam contra o rebaixamento. Neste sábado (11), no estádio Prefeito José Liberati, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, as duas equipes têm uma chance de dar uma salto na tabela. O técnico Fernando Diniz , do Audax, admite queda na produção da equipe, vice-campeã no ano passado do estadual, e afirmou que isso se deve ao fato de os adversários não verem mais o time como uma surpresa. Ele luta para criar um novo padrão de jogo e reverter essa situação. O Red Bull Brasil vive situação semelhante, após boa campanha no ano passado. A esperança está no treinador Alberto Valentim, cria do Palmeiras, que está atento ao rival. “É difícil de marcar”.