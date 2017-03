Justiça decreta prisão de suspeitos de matar fundador da Mancha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça decretou nesta sexta-feira (10) a prisão temporária dois suspeitos pelo assassinato do fundador da torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alviverde, Moacir Bianchi. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, a partir de depoimentos de testemunhas, a polícia chegou ao nome do suposto assassino. Na mesma investigação, também foi esclarecido quem dirigia o carro que parou atrás do de Bianchi. A investigação segue para apurar se mais pessoas participaram do crime. Bianchi foi morto na madrugada do dia 2 de março, na Avenina Presidente Wilson, no Ipiranga.