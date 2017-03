Meme da 'Nazaré confusa' é usado para divulgar volta de 'Senhora do Destino'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores memes da internet, a "Nazaré confusa" foi usada pela Rede Globo nesta quinta-feira (9) para divulgar a volta da novela "Senhora do Destino" à grade da emissora. Em uma das cenas do folhetim, a vilã Nazaré Tedesco, vivida por Renata Sorrah, faz várias caras de confusão. A imagem foi abraçada pelos internautas, que usam a imagem da atriz para fazer brincadeiras nas redes sociais. A Globo também usou a cena para tirar sarro. No vídeo publicado pela emissora, Nazaré aparece confusa porque não tem certeza de quando será a estreia de "Senhora do Destino". No fim do vídeo, a data é revelada: segunda-feira, dia 13.