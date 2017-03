'Não sou muito bom de estreia' , avisa Luís Fabiano antes de 1º jogo pelo Vasco

BRUNO BRAZ SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a estreia confirmada para este domingo (12), às 16h, contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca, Luís Fabiano conversou com a imprensa nesta sexta-feira (10) e tratou logo de adotar um tom de cautela. Muito bem humorado, o atacante avisou que suas estreias não costumam ser tão marcantes. "Expectativa muito boa, ansiedade pela estreia. Vou avisando que não sou muito bom de estreia na carreira (risos)", declarou. De fato, Fabuloso não chega a ter estreias impactantes até aqui. Das nove que teve na carreira profissional, fez gol em apenas duas e venceu também em apenas duas ocasiões. O primeiro gol aconteceu logo em seu jogo inicial como profissional, pela Ponte Preta, em 1998, na vitória por 2 a 1 sobre o Sport. O outro aconteceu na reestreia pelo São Paulo em 2002, após passagem por empréstimo no ano anterior. A vítima foi o Cruzeiro, no empate em 1 a 1. Além da vitória sobre o Sport, quando debutava no futebol, Luís Fabiano saiu de campo com os três pontos na reestreia pelo Rennes, da França, em 2002, quando não marcou nos 2 a 0 sobre o Lorient. CONDIÇÕES O resultado que mais o acompanha em suas estreias são os empates. Ao todo foram cinco, com duas derrotas. "90%" Classificação e jogos De acordo com Luís Fabiano, suas condições estão em 90% para o primeiro jogo com a camisa cruzmaltina: ""Vou estrear 90%. Tenho condições de entrar em campo. O 10% é ritmo de jogo. Tentar chegar melhor no jogo contra o Vitória, que é decisivo. Espero jogar bem e ganhar confiança. É um jogo muito importante, a pressão é grande e o resultado precisa ser positivo".