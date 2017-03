Grêmio anuncia renovação de Pedro Rocha até 2019

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Rocha segue no Grêmio. Nesta sexta-feira (10), o clube gaúcho anunciou, em sua conta oficial no Twitter, a assinatura de ampliação do contrato com o jogador. A negociação para estender o vínculo demorou meses, teve idas e vindas e chegou a ser tratada publicamente pelas partes. Com o desfecho, o novo camisa 9 do Grêmio tem compromisso até dezembro de 2019. O vínculo anterior se encerra em dezembro deste ano, dando margem para uma saída por meio de pré-contrato e sem geração de receita. A proximidade com o término do atual compromisso agitou as rodadas de negociação entre as partes. Bem como as condições para acordo de ampliação do vínculo. O estafe do jogador chegou a declarar que tentava a extensão contratual desde 2015. Para renovar com Pedro Rocha, o Grêmio precisou negociar o parcelamento do pagamento de luvas. E também acrescentou uma cláusula de bonificação em caso de convocação para seleção brasileira. Pedro Rocha, 22, foi promovido ao time principal do Grêmio por Felipão. Depois da primeira experiência em 2015, se tornou alternativa constante ao time titular no ano passado. E encerrou a temporada como titular, sendo herói no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Os gols garantiram a condição de titular no time ideal deste início de 2017. Este status rendeu inclusive uma outra premiação indireta. O atacante foi inscrito na Copa Libertadores com o número 9 às costas. Até então, Pedro Rocha jogava com a camisa 32.