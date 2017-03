A catedral de Maringá (foto: Divulgação / Prefeitura de Maringá)

A cidade de Maringá, no Paraná, foi eleita a melhor entre as cidades grandes do Brasil. É o que diz estudo da consultoria Macroplan, publicado nesta sexta-feira (10). O ranking foi composto por um índice que varia entre 0 a 1 – quanto mais próximo de 1, melhor é o índice.

O Paraná ainda tem outras três cidades entre as 20 melhores: Curitiba (9º lugar), Londrina (15º) e Cascavel (18º). A região Sudeste tem 16 cidades entre as 20 mais bem ranqueadas.

A consultoria analisou as cidades com mais de 266 mil habitantes em 16 indicadores divididos em quatro áreas distintas: saúde (35,3% do índice), educação/cultura (35,3% do índice), segurança (8,8% do índice) e infraestrutura/saneamento/sustentabilidade (20,6%)

De acordo com o levantamento da Macroplan, as cem cidades mais populosas do Brasil representam 39% da população brasileira, produzem 50% do PIB (Produto Interno Bruto) e respondem por 54% dos empregos formais do país.