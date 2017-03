Perto do retorno ao Atlético-MG, Luan promete as 'maluquices de sempre'

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Já são três meses desde a última partida de Luan pelo Atlético-MG, em dezembro do ano passado, no empate com o Grêmio, na final da Copa do Brasil. O retorno aos gramados está muito próximo de acontecer. Pode ser nesta segunda-feira (13), contra o Tupi, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Roger Machado já adiantou que o camisa 27 vai estar entre os relacionados para o jogo no Independência. E Luan garante que está preparado para voltar a jogar futebol. "Estou me sentido bem. Infelizmente aconteceu essas dores musculares, que todos jogadores têm, mas uns sentem mais do que outros. Pela dinâmica que tenho no jogo, sempre intenso, talvez sinta mais do que outros atletas. Opção dele. Se quiser levar, vou estar à disposição para fazer o que sempre fiz. Ajudar a equipe e poder fazer o Galo sempre sair vitorioso", disse o jogador que sentiu dores no joelho após as duas primeiras semanas da pré-temporada. Um problema crônico no joelho direito acompanha o jogador do Atlético. Luan já passou por cirurgias, em 2014 e 2016. Para atuar, o jogador precisa de uma preparação especial, uma atenção maior do departamento médico do clube. Tanto que o jogador já treina normalmente há algumas semanas, mas somente agora foi liberado para jogar. Perto do retorno, Luan promete o empenho de sempre e, principalmente, o estilo de jogo, que tanto agradou aos torcedores atleticanos. "Preferia estar jogando. Os demais jogadores estão muito à frente em termos de partida, pois condicionamento físico eu pego rápido. Treino forte para quando voltar eu estar bem fisicamente. No dia a dia estou conhecendo mais o trabalho do Roger, do que ele gosta. Mas nunca vou deixar de fazer minhas maluquices em campo", prometeu Luan, que revelou ansiedade pelo retorno e que já até imagina como vai ser. "Fico imaginando toda hora. Imaginando em fazer uma grande partida, como sempre. Fazer uma jogada. Fica tudo na minha cabeça, como vou movimentar. Se vou fazer um gol, se vai ser naquela trave na outra", completou o meia-atacante do Atlético.