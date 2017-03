Temer espera concluir transposição do Rio São Francisco até 2018

Temer na obra do São Francisco: faturando em cima (foto: Beto Barata/PR)

Ao inaugurar o Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco, nesta sexta-feira (10), o presidente Michel Temer disse que espera concluir as obras ainda durante o seu mandato, que se encerra em 2018. A obra começou em 2007, durante o segundo mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Agora, com a transposição e com a complementação [do projeto], espero que, ao final deste mais um ano e oito meses de governo, eu possa vir aqui e dizer que toda a Paraíba está irrigada, inundada de água. Quem sabe até uma ou outra enchentezinha. Espero exatamente isso", disse na solenidade.

O presidente voltou a dizer que a paternidade do projeto de transposição é do povo. Sem citar nomes, Temer disse que as autoridades presentes ao evento acertaram ao falar de seus antecessores. "Esta é uma obra pensada desde o tempo do Império e executada nos últimos governos, por isso que eles, com a delicadeza e a civilidade que devem presidir as relações políticas, disseram que quem terminou a obra foi o Temer, mas isto passou por vários governos. Vários governos que merecem o aplauso de todos", afirmou.

De acordo com Temer, as águas do São Francisco trarão "vida a regiões historicamente castigadas pelo flagelo da seca". O presidente ainda disse que os ministros vão trabalhar com as bancadas da Paraíba na aplicação de mais recursos para atender a demandas do estado.

Protesto

Durante os discursos, algumas pessoas que estavam do lado de fora do evento protestaram contra o governo federal. Ao iniciar sua falar, Temer disse que as manifestações fazem parte da democracia e também devem ser aplaudidas.

“Eu queria agradecer muito a vocês que gentilmente se levantaram para aplaudir e agradecer ao pessoal que está lá fora, porque eles são meus amigos, a revelação mais clara da democracia que estamos vivendo. Se, de um lado, trazemos uma grande obra aqui para a Paraíba, de outro lado se faz o protesto. E como estão no sol, certa e seguramente, ao final do dia, eles vão se banhar com as águas da Transposição do Rio São Francisco. Tenho certeza disso", afirmou Temer.